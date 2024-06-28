Бурханов Роман Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурханов
- Имя
- Роман
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45496. БУРХАНОВЪ, РОМАНЪ ГРИГОРЬевъ. К. Карсун. у., Старо-Зивовьевск. в., с. Девятовки, 25 л.; — М. С. 6 уч. Владивостокск. О. С., 7 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 26 Апр. 905.
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