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Бурханов Роман Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурханов
Имя
Роман
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45496. БУРХАНОВЪ, РОМАНЪ ГРИГОРЬевъ. К. Карсун. у., Старо-Зивовьевск. в., с. Девятовки, 25 л.; — М. С. 6 уч. Владивостокск. О. С., 7 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 26 Апр. 905.

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