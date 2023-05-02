Хазова-Раздухова София Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хазова-Раздухова
- Имя
- София
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10842. ХАЗОВА-РАЗДУХОВА СОФИЯ ЯКОВЛЕВНА, 25 л., Вологодск. у., Кубиноозерск. в. Н. С. 2 уч. г. Вологды. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 18/Х—26.
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