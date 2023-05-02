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Королев Федор Киприанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Королев
Имя
Федор
Отчество
Киприанович
Дата исполнения приговора
19 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6612. КОРОЛЕВ ФЕДОР КИПРИАНОВИЧ, 25 л., Благовещенск. у., Ерковецк. в., д. Черкасовки, Амурск. Губсуд, Ст. ст. 76, 184 ч. 2, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 июля 923.

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