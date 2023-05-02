Шнайдерман Мовша-Арон Иделев-Юделев-Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шнайдерман
- Имя
- Мовша-Арон
- Отчество
- Иделев-Юделев-Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 531
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34286. ШНАЙДЕРМАНЪ, МОВША-Аронъ Иделевъ-Юделевъ-Лейбовъ (онъ же Флейшеръ). Мщ. г. Влодавы, 24 л.; — Одесск. О. С., 2 ч. 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 135792, арест. отд. 3 г. Исп. 31 Окт. 908. | 905 58938 172 М. | 903 61607 1642 У.
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