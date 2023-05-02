Веденичев Валериан Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веденичев
- Имя
- Валериан
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1042. Веденичев Валериан Гаврилович, 65 л., Орловск. г., Ливенск. у., Воловск. в. Н. С. 7 уч. Ливенск. у. Ст. ст. 16, 180 п. «в», лиш. св. 7 л. 7м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 25/ІХ—26.
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