Кокишев Мурзагалий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокишев
- Имя
- Мурзагалий
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6207. К0КИШЕВ МУРЗАГАЛИЙ, 20 л., Уральск. р., Карабинск. в., аула № 2, Уральск. Губсуд., Ст. 180, лиш. св. 1 г., Исп. 2 дек. 923.
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