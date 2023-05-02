Флорищев Лев Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Флорищев
- Имя
- Лев
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10599. ФЛОРИЩЕВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л., Городецк. у., с. Васильева. Нижегородск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 20/ІІ—26.
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