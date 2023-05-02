Адаман Христиан Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адаман
- Имя
- Христиан
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129312. АДАМАНЪ, ХРИСТІАНЪ (Кристьянъ) Андреевъ. Сс.-пос. Енисейск. у., Яланск. в., д. Подгорной, 37 л., рд. въ г. Ригѣ; — Красноярск. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 8 Окт. 909. | 905 72151 169 М. | 94 83 169 М. | 94 83441 1642 У. | 93 17575 169 М.
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