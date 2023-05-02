Тимофеев Евстафий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Евстафий
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36014. ТИМОФЕЕВЪ, ЕВСТАФІЙ. К. Холмск. у., Тухомичск. в., д. Подберезья, 38 л.; — Холмск. Г. С., Псков. г. (пъ 3 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 12 Апр. 905. | 99 57177 169 М. | 97 6602 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.