Дроздов Гавриил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4097. ДРОЗДОВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ, 20 л., Иркутск. у., Олинск. в., с. Егоровского. Иркутск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 13 сент. 923.
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