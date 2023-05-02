Хвощенко Михаил Лукьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хвощенко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Лукьянович
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1925
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12879. ХВОЩЕНКО МИХАИЛ ЛУКЬЯНОВИЧ, 32 л., Речицк. у. и в., д. Адамовки. Гомельск. Губсуд. Ст. 108, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 15/І—25.
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