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Черняков Митрофан Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черняков
Имя
Митрофан
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141209. ЧЕРНЯКОВЪ, МИТРОФАНЪ Александровъ. К. Барнаульск. у., Бурлинск. в., 21 г., рд. Путивльск. у., въ Ново-Слободск. в.; — Читин. О. С. 16 Марта 909, 134, 135, 149, 285 и 286¹ У., тюр. 5 м. Исп. 20 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 97232.

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