Сафонов Федот Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафонов
- Имя
- Федот
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28526. САФОНОВ, ФЕДОТ ПЕТРОВИЧ, 20 л. Гр. Крапивенск. у., Пирогово-Зыковск. в, д. Петровской; — Н. С. 2 Тульск. карбата. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 15 дек. 920.
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