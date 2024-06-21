Фукало Филипп Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фукало
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140664. ФУКАЛО, ФИЛИППЪ ИВАНОВЪ. К. Брацлав. у., Клебанск. в., с. Кирнасовки, 24 л.; — Брацлавск. С. М. С. 20 Авг. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909.
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