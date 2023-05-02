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Кононов Дмитрий Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кононов
Имя
Дмитрий
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
03 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6410. КОНОНОВ ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ, 29 л., г. Мариинска, Н. С. 1 уч. Мариинск. у., Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г., Исп. 3 авг. 923.

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