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Киселева Мария Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселева
Имя
Мария
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
28 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
5950. КИСЕЛЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 34 л., Моршанск. у., Алгасовск. в. и с., Н. С. 6 уч. Моршанск. у., Ст. 140, лиш. св. 3 г., Исп. 28 февр. 923.

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