Маллиева Анна Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маллиева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26264. МАЛЛИЕВА, АННА СТЕПАНОВНА, 24 л. Гр. Олонецк. у., Колодозерск. в., с. Виллалы; — Н. С. 1 уч. Олонецк. у. Убийство, лиш. св. 4 г., с зач. 1 м. и 10 д. пр. з., в т. ч. 2 г. условно. Исп. 30 авг. 920.
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