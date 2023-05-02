Багиров Ахя Занаря
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багиров
- Имя
- Ахя Занаря
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1274. Багиров Ахя Занаря, 33 л., Бакинск. г., Ленкоранск. у. В. Т. 2 Кав. стр. див. Ст. 4 ч. 10. П. В. П., лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 6 апр. 926.
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