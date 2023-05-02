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Иванов Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5117. ИВАНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., Старорусск. у., Славитинск. в., д. Мало-Горка. Н. С. 6 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. п. «б» и «ж», лиш. св. 5 л. Исп. 15 июня 923.

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