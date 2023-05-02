Кострыкин Павел Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кострыкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6759. КОСТРЫКИН ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ, 23 л., б. г. Екатеринбурга, В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при 1 стр. див., Ст. ст. 165, 205 п. «б», 207 ч. 1, 208 ч. 3, лиш. св. 3 г., Исп. 15 дек. 923.
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