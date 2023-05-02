Мухин Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухин Федор Дмитриевич

Мухин Федор Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухин
Имя
Федор
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
9395. Мухин Федор Дмитриевич, 32 л., Нижегородск. у., Каменск. в., д. Чеглы. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 92, 2 ч. 114, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 13 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.