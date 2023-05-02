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Безверхий Филимон Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безверхий
Имя
Филимон
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129963. БЕЗВЕРХІЙ, ФИЛИМОНЪ (ФИлонъ) Терентьевъ. К. Звенигородск. у., Тарасовск. в., с. Михайловки, 49 л., рд. т. же у., Козачанск. в., въ с. Павловкѣ; — Уманск. О. С. 15 Сент. 909, 134, 135, 148, 152 и 1593 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 24 Окт. 909.

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