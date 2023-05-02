Безверхий Филимон Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безверхий
- Имя
- Филимон
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129963. БЕЗВЕРХІЙ, ФИЛИМОНЪ (ФИлонъ) Терентьевъ. К. Звенигородск. у., Тарасовск. в., с. Михайловки, 49 л., рд. т. же у., Козачанск. в., въ с. Павловкѣ; — Уманск. О. С. 15 Сент. 909, 134, 135, 148, 152 и 1593 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 24 Окт. 909.
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