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Газизов Курбингари Фоттеудинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Газизов
Имя
Курбингари
Отчество
Фоттеудинович
Дата исполнения приговора
24 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1270. Газизов Курбингари Фоттеудинович, 23 л., Ачинск. окр., Сусловск. р., пос. Верхне-Вайдук. Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/Ѵ—26.

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