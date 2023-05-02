Доброходова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоброходова Александра Ивановна

Доброходова Александра Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Доброходова
Имя
Александра
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3970. ДОБРОХОДОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, 23 л., Московск. у., Мытищенск. в. и с. Н. С 2 уч. Кавказск. отд. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 4 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.