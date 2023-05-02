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Знаменский Андрей Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Знаменский
Имя
Андрей
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
02 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46913. ЗНАМЕНСКІЙ, АНДРЕЙ АЛЕксандровъ. Сн. пот. поч. гр., 18 л., рд. Донск. обл., въ ст. Казанской; — Иркутск. С. П., 19, 53, 57 и 1 ч. 126 Уг. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 4 м. Исп. 2 Іюня 905.

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