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Магомет-Оглы Нур-Магометь

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Магомет-Оглы
Имя
Нур-Магометь
Дата исполнения приговора
03 январь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
33350. МАГОМЕТЪ-ОГЛЫ, НУРЪ-МАГОметь. Под. с., жит. с. Кубы, Вицхинскаго уч., Казикумыкск. окр., 17 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 11, 16, 169 и 170¹ М., тюр. 3 м. Исп. 3 Янв. 904 (Вѣр.).

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