Шувалов Николай Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шувалов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12236. ШУВАЛОВ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 20 л. Гр. Тверск. у., Городенск. в., д. Ведерни; — Н. С. 4 отд. 1 р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л., Исп. 6 нояб 920.
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