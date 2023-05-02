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Максимюк Екатерина Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимюк
Имя
Екатерина
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8862. Максимюк Екатерина Игнатьевна, 33 л., Псковской г., Холмск. у., д. Дратова. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7 окт. 926.

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