Ударцев Макар Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ударцев
- Имя
- Макар
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140285. УДАРЦЕВЪ, МАКАРЪ НИКИФОРОВЪ. К. Барнаульск. у., Чумышск. в., с. Журавлихи, 60 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 7 л. Исп. 11 Окт. 909.
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