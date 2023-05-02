Король Андрей Киприанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Король
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Киприанович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6620. КОРОЛЬ АНДРЕЙ КИПРИАНОВИЧ, 28 л., Благовещенск. у., Ерковецк. в., д. Черкасовки, Амурск. Губсуд, Ст. ст. 70, 184 ч. 2, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 19 июля 923.
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