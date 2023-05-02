Антипов Ефим Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антипов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70795. АНТИПОВЪ, ЕФИМЪ ПЕТРОВЪ. К, Жиздринск. у., Хаменицк. в., м. Запорья, 22 л.; — Москов. Ст. М. С. Яузск. уч., 13, 14, 173, 174, 1 п. 175 и 176 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Авг. 907. | 906 286 172 М. | 904 04535 169 М.
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