Бобылев Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобылев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130106. БОБЫЛЕВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ (онъ же Щепелевъ). Мщ. г. Жиздры, 23 л.; — У. Чл. О. С. по Брянск. у. 13 Авг. 909, 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 1 Сент. 909.
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