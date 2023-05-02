Грушецкий Иван Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грушецкий
- Имя
- Иван
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37539. ГРУШЕЦКІЙ. ИВАНЪ ВИКЕНТЬевъ (Иннокентьевъ) (онъ же Ванька Сибирукь). К. изъ сс. Каинск. у., Юдинск. в., д. Старыхъ-Песчанъ, 35 л., рд. Балтск. у., Корытнянск. в., въ Немирищанск. слободкѣ; — К.-Подольск. О. С., 149, 152. 13 и 1654¹ У., 12, 169, 170 и 170¹ М., арест. отд. 2 г. Исп. 5 Февр. 909. | 902 105745 313 У. | 95 24695 169 М. | 900 38832 313 и 977 У. и 173 М. | 96 84578 1654 У.
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