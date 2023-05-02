Борисов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Василий Егорович

Борисов Василий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
26 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
13433. БОРИСОВ, ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 46 л. Гр. Кузнецк. у., Никольск. в., с. Шелемис; — Н. С. 2 уч. Балаковск. у. Убийство, лиш. св. 12 л., с зач. 3 м. пр. з., Исп. 26 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close