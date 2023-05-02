Борисов Василий Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13433. БОРИСОВ, ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 46 л. Гр. Кузнецк. у., Никольск. в., с. Шелемис; — Н. С. 2 уч. Балаковск. у. Убийство, лиш. св. 12 л., с зач. 3 м. пр. з., Исп. 26 марта 920.
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