Усанов Михаил Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усанов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12338. УСАНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 32 л., Мало-Вишерск. у., Пожарск. в., д. Луки. Н. С. 2 уч. Мало-Вишерск. у. Ст. 140в, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12/ІІ—24.
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