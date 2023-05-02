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Селезнев Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селезнев
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
10411. СЕЛЕЗНЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 38 л., б. Екатеринбургск, окр. и в., завода Верхне-Исетского. Н. С. 5 уч. б. Екатеринбургск, г. Ст. ст. 180, 181, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 4/ХІ-24.

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