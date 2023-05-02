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Пикок Петр Робертович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пикок
Имя
Петр
Отчество
Робертович
Дата исполнения приговора
07 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
10232. Пикок Петр Робертович, 43 л., г. Красноярска. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 2 ч. 114, 2 ч. 128, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7 авг. 926.

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