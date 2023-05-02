Пенгани Беклурза Бешевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пенгани
- Имя
- Беклурза
- Отчество
- Бешевич
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7528. ПЕНГАНИ БЕКЛУРЗА БЕШЕВИЧ, 30 л., аула Каменкомост. Н. С. 5 уч. Карачаево-Черкесск. обл. Ст. 180 п. «а» и «в», лиш. св. 7 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 23 янв 923.
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