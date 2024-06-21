Хазов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хазов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 569
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96374. ХАЗОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Грязовецк. у., Панфиловск. в., д. Юргакова, 21 г.; — Г. С. 2 уч. г. Вологды, 169. 2, 3 и 8 п. 170 М., тюр. 8 п. Исп. 20 Іюня 908. | 907 8756 1631 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. №32345, и по слож. съ наказ., напеч. въ 903 г. № 102923.
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