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Федоров Иван Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Иван
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
Источник
Скан
Оригинальная запись
140449. ФЕДОРОВЪ, ИВАНЪ ФИЛИППОВЪ (онъ Артеменко). К. Сѣвск. у., Витичск. в., д. Курганки, 14 л., рд. т. же у., въ с. Витичахъ; — У. Чл. О. С. 1 уч. Кременчуг. у. 30 Сент. 909, 6, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 19 Окт. 909.

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