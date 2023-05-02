Федоров Иван Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140449. ФЕДОРОВЪ, ИВАНЪ ФИЛИППОВЪ (онъ Артеменко). К. Сѣвск. у., Витичск. в., д. Курганки, 14 л., рд. т. же у., въ с. Витичахъ; — У. Чл. О. С. 1 уч. Кременчуг. у. 30 Сент. 909, 6, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 19 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.