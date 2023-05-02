Кичин Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кичин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4729. КИЧИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., Шенкурск. у., Лешуринск. в., д. Березни. Н. С. 2 уч. г. Архангельска. Ст. 178, лиш. св. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ѴІ—24. Настоящ. приговор поглащен приговором Архангельск. Губсуда от 11/ІѴ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.