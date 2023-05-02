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Балтушис Михаил Адамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балтушис
Имя
Михаил
Отчество
Адамов
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129825. балтушисъ, Михаилъ адамовъ. К. Новоалександровск. у., Попельск. в., 21 г.; — Ковенск. О. С. 3 Сент. 909, 169 и 170¹ М., 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. З. Н. 4 уч. Новоалександров. у. отъ 13 Мая 908 г. (170 М.—тюр. 1 г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Окт. 909, счит. ср. съ 3 Нояб. 908.

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