Балтушис Михаил Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балтушис
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129825. балтушисъ, Михаилъ адамовъ. К. Новоалександровск. у., Попельск. в., 21 г.; — Ковенск. О. С. 3 Сент. 909, 169 и 170¹ М., 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. З. Н. 4 уч. Новоалександров. у. отъ 13 Мая 908 г. (170 М.—тюр. 1 г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Окт. 909, счит. ср. съ 3 Нояб. 908.
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