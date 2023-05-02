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Малышев Георгий Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малышев
Имя
Георгий
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8662. МАЛЫШЕВ ГЕОРГИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 27 л., Клинск. у., Борщевск. в., д. Терехова. Московск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 апр. 923.

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