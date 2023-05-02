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Резников Григорий Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Резников
Имя
Григорий
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
29 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8190. РЕЗНИКОВ ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ, 24 л., г. Казани. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 114, лиш. св. 3 г. Исп. 29 янв. 923.

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