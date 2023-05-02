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Слинкин Никифор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Слинкин
Имя
Никифор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
26 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 323
Источник
Скан
Оригинальная запись
11932. Слинкин Никифор Григорьевич, 24 л., Уральск. обл., Тобольск. окр., Уватск. р., д. Слинкиной. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 26 июня 926.

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