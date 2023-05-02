Будкин Мендель Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будкин
- Имя
- Мендель
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130411. БУДКИНЪ, МЕНДЕЛЬ ЛЕЙБОВЪ. Мщ. м. Вѣтки, Ново-Бѣлицк. в., Гомельск. у., 37 л.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Гомельск. у., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 29 Іюля, счит. ср. съ 30 Іюня 909.
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