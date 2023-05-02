Липатов Яков Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Липатов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84269. ЛИПАТОВЪ, ЯКОВЪ НИКИТИНЪ, 25 л. Лиш. сс. пр. изъ к. Городищенск. у., в. и с. Базарной-Кеньши; — СПБ. С. 11., 5 Мая 911, 133 и 2 ч. 282 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 89744, каторж. раб. 8½ л. Исп. 4 Іюня 911. | 908 61522 169 М. | 900 72610 172 М. | 905 68643 169 М.
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