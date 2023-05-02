Руппель Карл Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуппель Карл Карлович

Руппель Карл Карлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Руппель
Имя
Карл
Отчество
Карлович
Дата исполнения приговора
29 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
28306. РУППЕЛЬ, КАРЛ КАРЛОВИЧ, 26 л. Гр. Марксштадтск. у., с. Красного-Яра; — Р. Т. Обл. немц. Повол. Взяточнич., пр. р. 5 л. Исп. 29 мая 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.