Лисяк Виктор Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лисяк
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8115. ЛИСЯК ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, 18 л., Благовещенск. у., Тамбовск. в., д. Лукьяновки. Н. С. 3 уч. г. Благовещенска. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп., 5 апр. 923.
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