Блин Михей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блин
- Имя
- Михей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100921. БЛИНЪ, МИХЕЙ ГРИГОРЬЕВЪ (онъ же Блиновъ), 40 л. Мщ. г. Видзи, Новоалександров. у.; — Рижск. О. С., 21 Апр. 911, 133 и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 45442, арест. отд. 8 л. Исп. 28 Іюня 911. | 904 95038 1654 У. | 99 46135 1483 У. | 902 85346 172 М. | 91 50975 170 М. | 901 52930 170 М.
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